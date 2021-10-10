Среди погибших в авиакатастрофе в Татарстане могут быть жители Башкирии

«Двоюродный брат моего парня переехал жить в Мензелинск три года назад. Он рассказывал, что увлекается парашютным спортом и занимается в местном аэроклубе. Мы очень волнуемся. пока не можем до него дозвониться», — сообщила в соцсетях уфимка Айгуль Лукманова.