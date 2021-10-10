Среди погибших в авиакатастрофе в Татарстане могут быть жители Башкирии

Среди погибших в авиакатастрофе в Татарстане могут быть жители Башкирии
Видео

Вчера, 12:55
Сегодня, 10 октября, стало известно, что на месте катастрофы самолета Let L-410 Turbolet продолжается расследование.
Видео:Mash Iptash

Уже известно, что во время крушения самолета погибли 19 человек и трое получили тяжелые травмы. В самолете летели 20 парашютистов и двое членов экипажа.

В соцсетях появились мнения о том, среди погибших могут быть бывшие жители Башкирии, переехавшие жить в Татарстан.

«Двоюродный брат моего парня переехал жить в Мензелинск три года назад. Он рассказывал, что увлекается парашютным спортом и занимается в местном аэроклубе. Мы очень волнуемся. пока не можем до него дозвониться», — сообщила в соцсетях уфимка Айгуль Лукманова.

Появились также видеокадры с места катастрофы, снятые местными жителями. Самолет упал совсем неподалеку от жилого массива, примерно в шести километрах от Мензелинска.

Легкий многоцелевой двухмоторный Let L-410 Turbolet принадлежал местному аэроклубу. Отмечается, что потерпевший крушение самолет использовался аэроклубом несколько лет для отработки навыков парашютистов.

Следственные действия на месте катастрофы продолжаются.

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