Среди погибших в авиакатастрофе в Татарстане могут быть жители Башкирии

Уже известно, что во время крушения самолета погибли 19 человек и трое получили тяжелые травмы. В самолете летели 20 парашютистов и двое членов экипажа.
В соцсетях появились мнения о том, среди погибших могут быть бывшие жители Башкирии, переехавшие жить в Татарстан.
«Двоюродный брат моего парня переехал жить в Мензелинск три года назад. Он рассказывал, что увлекается парашютным спортом и занимается в местном аэроклубе. Мы очень волнуемся. пока не можем до него дозвониться», — сообщила в соцсетях уфимка Айгуль Лукманова.
Появились также видеокадры с места катастрофы, снятые местными жителями. Самолет упал совсем неподалеку от жилого массива, примерно в шести километрах от Мензелинска.
Легкий многоцелевой двухмоторный Let L-410 Turbolet принадлежал местному аэроклубу. Отмечается, что потерпевший крушение самолет использовался аэроклубом несколько лет для отработки навыков парашютистов.
Следственные действия на месте катастрофы продолжаются.