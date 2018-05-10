В Уфе 9 мая залп салюта вылетел в толпу зрителей

Как рассказали очевидцы, один из залпов салюта вылетел не вверх, а в сторону, прямо к толпе зрителей. К счастью, испуганные зрители успели разбежаться в разные стороны и никто не пострадал. А салют приземлился на асфальт со снопом искр.