В Уфе 9 мая залп салюта вылетел в толпу зрителей

В Уфе 9 мая залп салюта вылетел в толпу зрителейВидео
Сегодня, 11:05Татьяна Майорова
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К счастью, обошлось без жертв.
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Видео: UfacityNews.ru.
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Вчера, 9 мая, вечером, во время праздничного фейерверка на площади имени Ленина в Уфе случилось ЧП.
Как рассказали очевидцы, один из залпов салюта вылетел не вверх, а в сторону, прямо к толпе зрителей. К счастью, испуганные зрители успели разбежаться в разные стороны и никто не пострадал. А салют приземлился на асфальт со снопом искр.
Момент этого опасного залпа успел запечатлеть на видео корреспондент сайта UfacityNews.ru.
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