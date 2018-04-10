В Уфе спросили, чем вы займетесь, если завтра - конец света

В Уфе спросили, чем вы займетесь, если завтра - конец светаВидео
Сегодня, 16:01Марат Гареев
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На этот вопрос ответили журналисты, кинорежиссер, бухгалтер и другие жители Уфы и не только.
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Видео: Марат Гареев
Сюжеты: Видео
Представьте себе, что завтра наступит конец света. Чем вы займетесь в последний день своей жизни? Посмотрите ответы на этот вопрос.
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