Деньги на ветер: В Уфе асфальт положили прямо в лужи

Деньги на ветер: В Уфе асфальт положили прямо в лужиВидео
Сегодня, 15:50Аман Гюрзаев
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Медиакорсеть публикует видео такого ямочного ремонта.
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Видео: Аман Гюрзаев
Сюжеты: Видео
В Уфе, на улице Ульяновых, дорожные работники производят вот такой ямочный ремонт. Не выкачивая воду с аварийного участка дороги, образовавшиеся ямы они засыпают песчано-гравийной смесью.
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