Коммунальщик из Уфы почистил чужую машину от снега металлической лопатой

Автор видеоролик отметил, что это произошло во дворе дома, расположенного на Уфимском шоссе, 37/1, 8 февраля. Остановить помощника никто, ровно как и сам автор не решился. В какой-то момент в сотруднику ЖЭУ правда подошел мужчина и дал ему щетку, которую тот проигнорировал и продолжил скрести лопатой.