Коммунальщик из Уфы почистил чужую машину от снега металлической лопатой

Коммунальщик из Уфы почистил чужую машину от снега металлической лопатойВидео
10 февраля, 12:12Алия Фатхиева
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Мужчина чистил двор, но увлекся и решил перейти на автомобиль.
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Видео: БашДТП
Видеозапись появилась в социальных сетях. На кадрах видно, как сотрудник ЖЭУ совковой лопатой тщательно скреб припаркованный автомобиль.
Автор видеоролик отметил, что это произошло во дворе дома, расположенного на Уфимском шоссе, 37/1, 8 февраля. Остановить помощника никто, ровно как и сам автор не решился. В какой-то момент в сотруднику ЖЭУ правда подошел мужчина и дал ему щетку, которую тот проигнорировал и продолжил скрести лопатой.
«Аж смотреть больно!» – прокомментировали происходящее.
Большинство были возмущены инициативой работника, но вторая половина пользователей прокомментировала, что есть в этом и вина водителя, который оставил свой автомобиль на длительное время.
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