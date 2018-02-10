В Башкирии полицейские вернули украденные медали участнице ВОв

- В отдел МВД России по Уфимскому району поступило сообщение о грабеже, совершенном в отношении 93-летней жительницы села Октябрьский. Злоумышленники через окно проникли в ее дом, связали пожилую женщину и, похитив деньги, продукты питания и пять медалей, скрылись", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.