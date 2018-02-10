В Башкирии полицейские вернули украденные медали участнице ВОв Видео
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Злоумышленники украли медали у 93-летней участницы Сталинградской битвы.
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Источник: МВД по РФ
В Башкирии полицейские раскрыли преступление, связанное с похищением медалей у участницы Сталинградской битвы.
- В отдел МВД России по Уфимскому району поступило сообщение о грабеже, совершенном в отношении 93-летней жительницы села Октябрьский. Злоумышленники через окно проникли в ее дом, связали пожилую женщину и, похитив деньги, продукты питания и пять медалей, скрылись", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Сотрудникам уголовного розыска удалось совместно с участковыми удалось выяснить, что медали украли 48-летний житель Уфы и два его соучастника.
Руководство территориального органа внутренних дел похищенные награды были возвращены ветерану Великой Отечественной войны.
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