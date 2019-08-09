В Уфе женщина-адвокат чуть не разбила камеру журналистам

Накануне, 8 августа, неприятный инцидент произошел в коридоре суда перед началом заседании по делу о смертельном ДТП, в котором погиб 9-летний ребенок. Подробности сообщили наши коллеги из программы «Вести-Башкортостан».

Процесс проходил в закрытом режиме. 33-летняя подсудимая приехала в суд в темных очах и капюшоне. Она отказалась общаться с журналистами, а адвокат автомобилистки с такой силой замахнулась своей сумкой в их сторону, что чудом не разбила камеру.

В суд также приезжали родители погибшего мальчика и свидетели ДТП, которые, напротив, согласились поговорить со СМИ.

Напомним, смертельное ДТП произошло в конце мая текущего года в районе остановки «Фирма «Мир». Автоледи за рулем «Ниссана» сбила мальчика, который пересекал дорогу на велосипеде. Иномарка буквально переехала ребенка. Мальчик скончался от травм до прибытия врачей.

Следующее заседание назначено на 20 августа.