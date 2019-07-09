«Отпустите Луизу, дайте ей визу»: В Уфе музыкант посвятил песню беглой кассирше

Гитарист Андреас Венц (так он себя называет) из Уфы посвятил песню жительнице Салавата Луизе Хайруллиной, которая в конце мая сбежала вместе с семьей из республики с украденными у «Россельхозбанка» деньгами.

Автор нового интернет-хита признался, что композиция написана в стиле «акустический панк».

Напомним, 28 мая полицейские объявили в розыск 36-летнюю Луизу Хайруллину, подозреваемую в хищении денежных средств на сумму более 23 миллионов рублей из банковской кассы отделения «Россельхозбанка» в Салавате. По предварительным данным, женщина в конце рабочего дня забрала деньги и ушла домой. Несовершеннолетние дети Луизы, а также ее супруг, были также объявлены в федеральный розыск.

Не так давно был найден ее автомобиль, на котором, как предполагалось, семья могла скрыться. Также, спустя месяц после исчезновения, у всех близких родственников семьи были взяты ДНК, а телеведущий Андрей Малахов даже предлагал миллион рублей за любую информацию о местонахождении беглой кассирши и ее семьи. Родные и близкие семьи просили ее вернуться и сдаться полиции через телеэкраны.