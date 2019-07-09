«Отпустите Луизу, дайте ей визу»: В Уфе музыкант посвятил песню беглой кассирше

«Отпустите Луизу, дайте ей визу»: В Уфе музыкант посвятил песню беглой кассиршеВидео
Композиция, по его словам, написана в стиле «акустический панк».
Гитарист Андреас Венц (так он себя называет) из Уфы посвятил песню жительнице Салавата Луизе Хайруллиной, которая в конце мая сбежала вместе с семьей из республики с украденными у «Россельхозбанка» деньгами.
Автор нового интернет-хита признался, что композиция написана в стиле «акустический панк».
Напомним, 28 мая полицейские объявили в розыск 36-летнюю Луизу Хайруллину, подозреваемую в хищении денежных средств на сумму более 23 миллионов рублей из банковской кассы отделения «Россельхозбанка» в Салавате. По предварительным данным, женщина в конце рабочего дня забрала деньги и ушла домой. Несовершеннолетние дети Луизы, а также ее супруг, были также объявлены в федеральный розыск.
Не так давно был найден ее автомобиль, на котором, как предполагалось, семья могла скрыться. Также, спустя месяц после исчезновения, у всех близких родственников семьи были взяты ДНК, а телеведущий Андрей Малахов даже предлагал миллион рублей за любую информацию о местонахождении беглой кассирши и ее семьи. Родные и близкие семьи просили ее вернуться и сдаться полиции через телеэкраны.
История с исчезновением семьи вызвала настоящий ажиотаж в социальных сетях. «Отомстила за всех, кто погряз в кредитах», — так писали пользователи социальных сетей. В сети даже был создан хештэг #бегилуизабеги (#RunLuizaRun), пользователи писали о том, что одобряют все действия предполагаемой мошенницы и не станут ее «сдавать» сотрудникам правоохранительных органов, даже если встретятся с ней лично. Феномен массовой поддержки ранее также выясняла Медиакорсеть.