На юго-востоке Башкирии заметили мазут в реке Белой

Жители Белорецка опубликовали в соцсетях видеоролик, на котором запечатлен поток темной жидкости, который плывет по реке Белой. По мнению авторов ролика, данные пятна очень похожи на разлившийся мазут.

По уточненным данным, съемка была сделана рыбаками 6 июля под мостом возле села Ломовка в Белорецком районе Башкирии. Пятна на воде появились ранним утром и сопровождались резким и неприятным запахом.

Министерство природопользования и экологии РБ и другие природоохранные структуры по ситуации на 14 часов 9 июля никак не отреагировали на данное сообщение.