«Вы инвалид на голову?»: в Уфе полицейский оскорбил паралимпийскую чемпионку

Паралимпийская чемпионка Оксана Савченко в своем аккаунте Instagram опубликовала ряд видео конфликта с инспектором ГИБДД, который не хотел ее пропускать в зданию гостиницы, расположенной рядом с Конгресс-холлом из-за провала в грунте.

На видео видно, что когда Савченко сообщила, что она инвалид, то инспектор в ответ спросил: «Вы инвалид на голову. Вы инвалид физический или моральный?». Мужчину смутил тот факт, что паралимпийская чемпионка ходит и что у нее вторая группа.

«Видеозапись, на которой женщина, ссылаясь на ограниченные возможности здоровья, требует обеспечить проезд к месту поездки, несмотря на введенные ограничения на улично-дорожной сети, впоследствии размещена в соцсетях. В настоящий момент по данному факту руководством ГИБДД проводится проверка, в ходе которой будет дана принципиальная оценка действиям указанного сотрудника», – отметили в официальном комментарии министерства.