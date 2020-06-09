«Мясо отходит от костей»: в Уфе записали видеообращение против возведения 34-этажки

Жильцы домов № 5 и 76 на улице Шота Руставели, а также зданий на проспекте Октября, 168, 170, 170/1 устроили очередную протестную акцию с целью не допустить возведение 34-этажного здания по соседству с их домами. Напомним, его возводит строительная компания ПСК-6.

Уфимцы уверены, что строительство дома в этом месте незаконно. Более того воздействие на грунт может привести к разрушению стен в старых зданиях, расположенных около новостройки. Инициативная группа подала иск в суд на строительную компанию. Тем временем, представители ПСК-6 утверждают, что получили все разрешительные документы на строительство и обеспечили неподвижность грунта во время процесса.

Активисты из числа жильцов сначала пытались привлечь внимание властей при помощи голодовки, а затем записали видеообращение, адресованное мэру столицы Ульфату Мустафину. В нем они просят разобраться в законности действий строительной компании.

— Круглосуточное отсутствие возможности отдыхать даже в выходные дни, напряжение жителей из-за шума и вибраций, от которых ощущения в теле, что начинает отходить мясо от костей. Непоправимо страдает психика, а ночью — это свет в окна, — говорится в обращении.