The Hatters в Огнях Уфы: цыганский рок без единой гитары Видео
Сегодня, 14:47Наталья Варфоломеева
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В Уфе накануне состоялся большой сольный концерт петербургской группы.
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Видео: Наталья Варфоломеева
Коллектив, которому рукоплескал сам Горан Брегович, играет без единой гитары. Их творчество подвергалось влиянию цыганской музыки, в сопровождении баса, скрипки и аккордеона, и является объединением романса, фолк-рока и этнической музыки.
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