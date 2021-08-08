В Башкирии ищут автора эффектного видео о разрушительном действии смерча

- Ветер посносил крыши, повредил машины, дороги. В нескольких деревнях Башкортостана молния попала в дома, и они сгорели. Этот вечер долго ещё будем вспоминать и отрабатывать. В некоторых районах - Чекмагушевском, например, - сразу написали в соцсетях, что произошло, что делает власть и как быть жителям. Собрали комиссию, определили, что в первую очередь, какими силами, стали описывать ущерб людей, - отметила в комментарии к видео Елена Прочаковская.