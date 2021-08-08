В Башкирии ищут автора эффектного видео о разрушительном действии смерча

В Башкирии ищут автора эффектного видео о разрушительном действии смерча
Видео

Вчера, 10:52
Откликнуться автора видео попросила начальник Управления главы Башкирии по социальным коммуникациям Елена Прочаковская.
Видео:vk.com

Она опубликовала на своей странице в социальных сетях видеоролик, снятый неизвестным автором. В кадре слышен голос женщины, которая, вероятно, и сделала запись на мобильный телефон. Женщина шокирована увиденным разгулом стихии – на её глазах ураганный ветер смял крыши стоящих по соседству домов.

- Ветер посносил крыши, повредил машины, дороги. В нескольких деревнях Башкортостана молния попала в дома, и они сгорели. Этот вечер долго ещё будем вспоминать и отрабатывать. В некоторых районах - Чекмагушевском, например, - сразу написали в соцсетях, что произошло, что делает власть и как быть жителям. Собрали комиссию, определили, что в первую очередь, какими силами, стали описывать ущерб людей, - отметила в комментарии к видео Елена Прочаковская.

Она попросила откликнуться автора шокирующего видеоролика, однако, как удалось выяснить Mkset, автор до сих пор не объявился.

Комментаторы предположили, что видео могло быть сделано в том же Чекмагушевском районе, но стопроцентной уверенности в этом нет.

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