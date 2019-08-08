В Башкирии мальчик в фуражке и жилете инспектора ГИБДД устроил переполох на улице

В Башкирии мальчик в фуражке и жилете инспектора ГИБДД устроил переполох на улицеВидео
Вчера, 14:20Татьяна Майорова
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Ребенка для профилактики доставили в полицию.
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Видео: УГИБДД МВД по РБ
В соцсетях появился видеоролик, на котором мальчик, одетый в желтый жилет сотрудника ГИБДД, а также в полицейской фуражке и с полосатым жезлом ходит по улице и пытается регулировать движение. Подробности рассказали в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ.
Поначалу водители не обращали внимание на маленького «гаишника», но один из них все же остановился поговорить с ним. Вскоре о приключениях мальчика сообщили его родителям, которые решили «для профилактики» доставить сына на беседу в отдел полиции.
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Майор полиции побеседовал с мальчуганом и посоветовал ему воздержаться от таких опасных приключений. Тем не менее Тимур (так зовут маленького стража порядка) заявил, что все равно в будущем станет полицейским
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