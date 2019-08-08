В Башкирии мальчик в фуражке и жилете инспектора ГИБДД устроил переполох на улице

В соцсетях появился видеоролик, на котором мальчик, одетый в желтый жилет сотрудника ГИБДД, а также в полицейской фуражке и с полосатым жезлом ходит по улице и пытается регулировать движение. Подробности рассказали в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ.

Поначалу водители не обращали внимание на маленького «гаишника», но один из них все же остановился поговорить с ним. Вскоре о приключениях мальчика сообщили его родителям, которые решили «для профилактики» доставить сына на беседу в отдел полиции.