Полная версия третьего съезда обманутых дольщиков БашкирииВидео
8 июля, 09:23Разиф Абдуллин
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Съезд обманутых дольщиков Башкирии "Лишние люди" прошел в Уфе 3 июля.
Видео
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Видео: Youtube.com
Сюжеты: Обманутые дольщики
В Youtube появилась полная версия третьего съезда обманутых дольщиков Башкирии. На нем присутствовали представители 26 проблемных объектов, правительства и администраций ряда муниципалитетов.
Репортаж о нем мы опубликовали на следующий же день. А здесь вы увидите весь ход съезда без купюр.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
0
0
0