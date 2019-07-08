В Youtube появилась полная версия третьего съезда обманутых дольщиков Башкирии. На нем присутствовали представители 26 проблемных объектов, правительства и администраций ряда муниципалитетов.

Репортаж о нем мы опубликовали на следующий же день. А здесь вы увидите весь ход съезда без купюр.