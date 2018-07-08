В Уфе подростки развлекались быстрой ездой на крыше автомобиля

В Уфе подростки развлекались быстрой ездой на крыше автомобиляВидео
Сегодня, 14:02Зиля Аскерова
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Уфимские подростки были засняты в камеру очевидцев за экстремальным занятием.
Видео
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Они на высокой скорости ехали по улице города на крыше автомобиля. На видео, заснятого очевидцем, видно, что их двое.
Водитель машины отвез их до развлекательного центра по улице Менделеева.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
0
0
0