Шамиль Газизов: Наша задача - занять шестое место

Вчера, 7 мая, футбольный клуб "Уфа" в рамках 29 тура чемпионата РОССГОСТРАХ России по футболу сыграл вничью с "Рубином". Тем самым приблизившись к тому, чтобы по итогам чемпионата занять шестое место в турнирной таблице. Это будет историческое достижение для уфимского футбола, сказал в послематчевом интервью гендиректор ФК "Уфа" Шамиль Газизов.