Шамиль Газизов: Наша задача - занять шестое местоВидео
Сегодня, 09:39Артем Михайлов
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Генеральный директор ФК "Уфа" после матча с "Рубином" пригласил болельщиков на стадион "Нефтяник" 13 мая.
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Сюжеты: Болеем за наших, Видео
Вчера, 7 мая, футбольный клуб "Уфа" в рамках 29 тура чемпионата РОССГОСТРАХ России по футболу сыграл вничью с "Рубином". Тем самым приблизившись к тому, чтобы по итогам чемпионата занять шестое место в турнирной таблице. Это будет историческое достижение для уфимского футбола, сказал в послематчевом интервью гендиректор ФК "Уфа" Шамиль Газизов.
- Наша задача - занять шестое место, - сказал он. - Болельщики, приходите на стадион 13 мая, будет очень серьезная игра с "Тосно". Им терять нечего. Мы будем стараться победить.
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