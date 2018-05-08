Дмитрий Живоглядов: Боевая ничья, теперь всё в наших руках и ногах

7 мая в Казани "Уфа" и "Рубин" разошлись миром, сыграв вничью - 0:0. После матча защитник ФК "Уфа" Дмитрий Живоглядов, который был заменен во втором тайме, прокомментировал игру:

- Чувствуется еще боль, спазмировалась икроножная мышца, но я думаю все нормально будет.

- В целом как игру оцениваете? 0-0, ничья, но довольны результатом?

- Боевая ничья, главное, что мы набрали очки и, как сказать, все будет решаться в последнем туре. Шестое место, так что все в наших руках и ногах.

- Шестое место, мысли о еврокубках есть какие-то?

- Ну конечно в голове это сидит, загадываешь, смотришь в будущее. А так готовимся к каждой игре. У нас теперь самая важная игра с «Тосно».

- По матчу что скажешь? Чуть не пропустили в концовке.

- Чуть не считается, не пропустили.

- Что с ногой?