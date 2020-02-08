В Башкирии на вокзале произошла давка из-за мест в маршрутке

В Башкирии на вокзале произошла давка из-за мест в маршруткеВидео
Вчера, 13:47Татьяна Майорова
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Видео снял возмущенный пассажир.
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Видео: ufa.kp.ru
На вокзале в городе Салавате пассажиры едва не подрались за место в маршрутке. Видеоролик, снятый пассажиром, опубликовала «Комсомольская правда».
На видео понятно, что толпа пассажиров решила штурмовать подошедший «ПАЗик», который следовал по междугородному маршруту.
По мнению автора ролика, подобная ситуация сложилась после того, как была отменена часть автобусных рейсов, которые выполняли частные перевозчики. Пассажиры считают это решение недальновидным.
Кстати, Медиакорсеть на этой неделе подготовила большой материал об итогах транспортной реформы.
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