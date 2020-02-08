В Башкирии девушка помыла светофор и внезапно облилась молоком

В Башкирии девушка помыла светофор и внезапно облилась молокомВидео
Вчера, 18:16Татьяна Майорова
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Такое необычное происшествие имело место на улице в городе Октябрьском.
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Видео: youtube.com
Сегодня, 8 февраля, в интернете появилось видео, которое вызвало много изумленных и даже возмущенных откликов.
На ролике сделанном в городе Октябрьском, весьма легко одетая девушка на заснеженной улице сначала моет светофор, а потом раздевается до купальника и обливает себя с головы до ног молоком.
Позднее девушка объяснила свой странный поступок довольно просто: она проиграла спор своему другу. Чудачку зовут Регина Румянцева.
После такого объяснения большинство критиков сменили гнев на милость и стали хвалить героиню ролика за смелость.
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