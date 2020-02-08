В Башкирии девушка помыла светофор и внезапно облилась молоком

Сегодня, 8 февраля, в интернете появилось видео, которое вызвало много изумленных и даже возмущенных откликов.

На ролике сделанном в городе Октябрьском, весьма легко одетая девушка на заснеженной улице сначала моет светофор, а потом раздевается до купальника и обливает себя с головы до ног молоком.

Позднее девушка объяснила свой странный поступок довольно просто: она проиграла спор своему другу. Чудачку зовут Регина Румянцева.