Служебный роман - на пользу дела или нет?Видео
Сегодня, 10:02Разиф Абдуллин
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Журналист Марат Гареев попросил разных людей высказать свое мнение о служебном романе.
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Сюжеты: Видео
На вопрос: "Полезен служебный роман или нет?" отвечают спортивный директор, кинорежиссер, политолог из США, главный бухгалтер, жена охотника и журналисты.
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