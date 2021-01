Видео задержания авиадебошира на авиарейсе Москва-Уфа набирает просмотры

В аэропорту Москвы полиция сняла хулигана с борта самолета, вылетавшего в Уфу.

Video: bashdtp В соцсетях появилось видео задержания авиадебошира, сделанное одним из пассажиров рейса Москва-Уфа. Видео сначала появилось на странице группы «БашДТП», а затем на телеканалах. Напомним, о данном инциденте стало известно 6 января. Агрессивное поведение 49-летнего пассажира Романа У. заставило экипаж, вылетавший из московского аэропорта Шереметьево в Уфу, развернуть самолет. Пассажира вывели с борта. затем борт продолжил полет к пункту назначения. Как стало известно позднее, задержанный уже привлекался ранее за административные правонарушения. Представители аэропорта «Уфа» сообщили, что задержек рейсов по тем или иным причинам в последние дни зафиксировано не было.

