Видео задержания авиадебошира на авиарейсе Москва-Уфа набирает просмотры

Видео задержания авиадебошира на авиарейсе Москва-Уфа набирает просмотры
Видео

Вчера, 11:21
В аэропорту Москвы полиция сняла хулигана с борта самолета, вылетавшего в Уфу.
Video:bashdtp

В соцсетях появилось видео задержания авиадебошира, сделанное одним из пассажиров рейса Москва-Уфа. Видео сначала появилось на странице группы «БашДТП», а затем на телеканалах.

Напомним, о данном инциденте стало известно 6 января. Агрессивное поведение 49-летнего пассажира Романа У. заставило экипаж, вылетавший из московского аэропорта Шереметьево в Уфу, развернуть самолет. Пассажира вывели с борта. затем борт продолжил полет к пункту назначения.

Как стало известно позднее, задержанный уже привлекался ранее за административные правонарушения.

Представители аэропорта «Уфа» сообщили, что задержек рейсов по тем или иным причинам в последние дни зафиксировано не было.

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