В Башкирии засняли на видео опасное развлечение школьников

В Башкирии засняли на видео опасное развлечение школьниковВидео
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Подростки развлекались тем, что прыгали с балкона на уровне второго этажа, делая сальто.
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Группа школьников в Мелеузе нашла себе экстремальное развлечение. Судя по видео, которое засняла одна из горожанок, они прыгали с балкона второго этажа в кучу песка, при этом делая сальто.
Автор записи отмечает, что мальчики вынуждены так развлекаться, так как в 31 –м микрорайоне нет детской площадки.
Видео появилось в социальных сетях. Пользователи отмечают, что подобные игры могут закончиться печально, поэтому, стоит их пресекать.
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