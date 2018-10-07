В Башкирии засняли на видео опасное развлечение школьников

Группа школьников в Мелеузе нашла себе экстремальное развлечение. Судя по видео, которое засняла одна из горожанок, они прыгали с балкона второго этажа в кучу песка, при этом делая сальто.

Автор записи отмечает, что мальчики вынуждены так развлекаться, так как в 31 –м микрорайоне нет детской площадки.