В Башкирии автомобиль сгорел во время сабантуя в Иглинском районе

В Башкирии автомобиль сгорел во время сабантуя в Иглинском районеВидео
Сегодня, 16:47Зиля Аскерова
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Автомобиль марки Daewoo Nexia вспыхнул во время сабантуя в Иглинском районе на глазах гостей праздника. Это случилось сегодня, 7 июля.
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Очевидцы происшествия пытались затушить огонь огнетушителями, но не справились пламенем. К приезду пожарных автомобиль уже сильно пылал.
Обстоятельства случившегося выясняются.
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