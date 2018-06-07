Почему в Башкирии в Белорецке не рады новому асфальту

5 июня житель Белорецка Ярослав Белов выложил в соцсети Вконтакте видео улицы Ленина возле бассейна «Дельфин».

- У нас не всегда рады новому асфальту, - поделился горожанин. – Потому что он иногда хуже старого.

По словам Белова, на этом участке дороги положили новый асфальт в октябре 2016, и уже спустя год его пришлось ремонтировать, хотя гарантийный срок – 3 года.