Почему в Башкирии в Белорецке не рады новому асфальту

Почему в Башкирии в Белорецке не рады новому асфальтуВидео
Сегодня, 10:57Ярослав Белов, Разиф Абдуллин
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Житель Белорецка Ярослав Белов снял на видео асфальт на улице Ленина.
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Видео: Вконтакте
Сюжеты: Видео
5 июня житель Белорецка Ярослав Белов выложил в соцсети Вконтакте видео улицы Ленина возле бассейна «Дельфин».
- У нас не всегда рады новому асфальту, - поделился горожанин. – Потому что он иногда хуже старого.
По словам Белова, на этом участке дороги положили новый асфальт в октябре 2016, и уже спустя год его пришлось ремонтировать, хотя гарантийный срок – 3 года.
- И это не единственный такой участок, - сказал Ярослав Белов. – Тюленина, Блюхера – на этих улицах можно увидеть то же самое.
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