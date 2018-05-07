В Башкирии возникла угроза обрушения недостроенного «чертова колеса»Видео
Сегодня, 09:42Татьяна Майорова
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Об этом сообщили в соцсетях жители Нефтекамска.
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Видео: Вести-Башкортостан
В парке аттракционов города Нефтекамска создалась чрезвычайная ситуация, сообщают «Вести-Башкортостан».
Во время монтажа нового колеса обозрения из-за сильнейшего ветра порвались тросы, крепившие конструкцию. В результате недостроенное колесо, словно в фильме ужасов, начало крутиться, из-за чего заметно погнулись металлические конструкции. Часть «чертова колеса» рухнула на землю.
К счастью, спрыгнувший с конструкции рабочий успел укрыться от падающих гигантских деталей.
Опубликовавшие видео жители Нефтекамска считают, что подрядчики не выдержали требования техники безопасности.
Медиакорсеть следит за ситуацией.
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