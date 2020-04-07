Жителя Башкирии оштрафовали на 30 тысяч за ложную информацию о коронавирусе

По данным пресс-службы МВД по Башкирии, комментарий был связан с недостоверной информацией, которая связана с коронавирусом.

Факт фальсификации был выявлен полицейскими в одном из постов новостной группы портала «Горобзор.ру». В своем комментарии 30-летний житель Чекмагушевского района сослался на несуществующую знакомую из медицинского учреждения.