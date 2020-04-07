Жителя Башкирии оштрафовали на 30 тысяч за ложную информацию о коронавирусе

Жителя Башкирии оштрафовали на 30 тысяч за ложную информацию о коронавирусеВидео
7 апреля, 17:45Алия Фатхиева
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В ведомстве сообщили, что за недостоверный комментарий в одном из новостных пабликов.
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Видео: МВД по Башкирии
По данным пресс-службы МВД по Башкирии, комментарий был связан с недостоверной информацией, которая связана с коронавирусом.
Факт фальсификации был выявлен полицейскими в одном из постов новостной группы портала «Горобзор.ру». В своем комментарии 30-летний житель Чекмагушевского района сослался на несуществующую знакомую из медицинского учреждения.
В настоящий момент нарушителя уже задержали, он признался, что жалеет о содеянном.
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