В Башкирии медики психиатрической больницы выступили против главного врача

Недовольство решением назначить на место старого руководителя 34-летнего Тагира Гизатуллина выразили медики Республиканской клинической психиатрической больницы, которая находится в Уфе.

Персонал убежден, что молодой назначенец не обладает достаточным опытом, чтобы руководить больницей вместо прежнего врача.

Коллектив руководствуется мнением, что нужно вернуть на прежний пост 67-летнего Рината Валинурова, который проработал в больнице со дня ее основания более 30 лет.