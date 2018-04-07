Жители Уфы жалуются на прорыв дамбы в Касимовском пруду в Шакше

Мысли местных жителей по поводу ежегодно повторяющегося прорыва дамбы выразила Тамара Хабибуллина.

“Третий раз за последние 3 года констатируем прорыв одной и той же дамбы на Касимовском пруду. К этому уже начинаешь привыкать, а ведь гидротехническое сооружение, должно строится один раз и на 100 лет.

18 марта 2018 г., шакшинцам, полагаю, без права выбора, пришлось голосовать за финансирование и благоустройство одного из парков Уфы, что утвердили чиновники Уфы, которые к Шакше не имели никакого отношения, так как находятся за многие километры от Шакши, а наш Касимовский пруд в списки на благоустройство не внесли.

1500 подписей шакшинцев лично сдала в адрес Главы ГО г.Уфы Ялалова .за благоустройство парковой зоны вокруг Касимовского пруда, почему же должным образом не реагируют на многолетние требования шакшинцев благоустроить наш пруд?

Когда придет конец разгильдяйству и халатности на местах? Ведь за каждым прорывом дамбы, стоит один и тот же высокопоставленный чиновник в Администрации Калининского района, который отвечал за работы. Подобная история с прорывами дамбы полагаю, свидетельствует об отмывании бюджетных денег, половина которых думаю, разворовывается, а на оставшиеся думаю и латают дамбу и как результат прорыв, чтобы опять на эти цели запрашивать деньги. Плотину, что построили на Касимовском пруду из глины без проектно-сметной документации, где сейчас по всей дороге торчит арматура, стала причиной потери здоровья одной из жительниц Шакши. Она подала в суд на администрацию района.

Руководил отсыпкой насыпи, бывший руководитель администрации по удаленным территориям Сайфуллин А.А., после этого со слов коллеги Гриневой пошел на повышение, что свидетельствует полагаю, о круговой поруке во власти, что назначают друг друга на высокие должности.

Гринева Роза Нуриахметовна, та, что отличилась своим полагаю, самодурством во время посадки нами тополей на остановке "Пожарка", вместо административной помощи и поддержки в посадке тополей затребовала с нас. членов экологической организации "Зеленая Лига" чек о приобретении тополей. написать объяснительную.

По словам председателя Союза экологов Александра Веселова, это "дикая ситуация".

- Приветствовать надо общественные инициативы по озеленению города и помогать им, - считает Александр Веселов. - Тем более, когда за свой счет сами высаживают. Это дикая ситуация, идиотизм. Возможно, надо устно договариваться, в случае, если в будущем эти тополя вырастут и будут слишком близко от линии электропередач, например. Но не препятствовать и объяснения требовать. Если Ялалов об этом узнает, я думаю, он спросит с этих чиновников за такую реакцию.

Мы своими силами и на свои средства посадили эти деревья для общего блага, для озеленения, чего так не хватает в Шакше, так как превратили наш микрорайон в промзону.

Вместо административного порицания, Гринева стала возглавлять администрацию по удаленным территориям Калининского района. Как результат все эти многочисленные факты приводят неправомерно к дискридитации власти среди населения , к понижению ее авторитета.