Участница из Башкирии Назгуль Отузова оставила проект “Голос.Дети”Видео
Сегодня, 10:59Зиля Аскерова
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Об этом стало известно вчера, в очередном эфире передачи.
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В эту пятницу на сцену вышли конкурсантки из команды Басты. Среди них была и наша землячка из курортного поселка Янган-тау Салаватского района Назгуль Отузова. Она с остальными девочками с команды исполнила композицию из репертуара певицы Adele.
Из трио возможность дальнейшего участия в телепроекте получила Эльвира Апшеева. Нагуль Отузова покинула шоу.
Напомним, во время слепых прослушиваний выступление Назгуль было встречено с большим восторгом. Публика и жюри аплодировали ей стоя. Талантливая 14-летняя девочка так же приняла участие в отборочном этапе «Детского Евровидения».
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