В Башкирии 80-летняя горожанка колола наледь на тротуаре

В Башкирии 80-летняя горожанка колола наледь на тротуареВидео
7 марта, 10:55Татьяна Майорова
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Местные жители опубликовали видеоролик, запечатлевший усилия пожилой женщины, в укор коммунальным службам.
Видео
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Видео: ГТРК-Башкортостан
Накануне, 6 марта, в соцсетях появился видеоролик, снятый жителями города Туймазы и уже вызвавший широкий резонанс. На видео запечатлена 80-летняя горожанка, которая взялась ликвидировать наледь на тротуаре. Использует она при этом свою трость.
По словам автора ролика, пенсионерка также подметает двор не в силах терпеть беспорядок.
Напомним, в прежние годы в соцсетях периодически появлялись похожие видео. Ранее чиновники предпочитали объявлять их фейками. На сей раз пока никакого комментария от официальных лиц не появилось.
Медиакорсеть следит за ситуацией.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
0
0