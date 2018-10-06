Шевчук пригласил зрителей на концерт своих уфимских друзей

Шевчук пригласил зрителей на концерт своих уфимских друзейВидео
Сегодня, 14:29Татьяна Майорова
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Он передал привет «двум великим гитаристам от дилетантов из Питера».
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Видео: cоцсети
В уфимском клубе «MusicHall27» 8 ноября запланирован акустическо-электрический концерт группы BOOGIE BAND ( Сергей Шикалов, Рустем Ризванов, Вячеслав Шумилов (Vyacheslav Shumilov), с участием Коли Селиванова, Рустема Каримова , Руслана Ахунова (Ruslan Akhunov и Рафаэля Шмергельского.
- Приглашаем всех любителей живой музыки. Будем «ДАВИТЬ МУЗОН», - сообщили музыканты в соцсетях.
Приглашение на концерт сопровождается видеороликом, в котором снят Юрий Шевчук, передающий своим уфимским друзьям, которых он уважительно назвал великими гитаристами, привет «от дилетантов из Питера».
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Начало концерта в 20.00.
Сообщается, что вход свободный.
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