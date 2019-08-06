В пожаре в парке Победы в Башкирии пострадал макет военной техники

Сегодня, 6 августа, серьезное ЧП произошло в парке Победы в городе Кумертау. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РБ.

По уточненным данным, речь идет о макете военной техники марки «ЗиЛ». Возгорание сняли прохожие и выложили запись в группу БашДТП.

Прибывшие пожарные быстро справились с огнем и установили, что по неизвестной причине загорелся мусор, накопившийся в кабине памятника военных лет.