Юрий Шевчук записал песню к фильму «Доктор Лиза» и посвятил ее всем женщинам-медикам

Лидер рок-группы "ДДТ" и наш земляк Юрий Шевчук выложил в открытый доступ песню "Доктор Лиза", которую он написал к одноименному фильму об известном враче и общественном деятеле Елизавете Глинке, которую недорбожелатели называли «королевой бомжей».

Напомним, доктор Лиза погибла в декабре 2016 года, разбившись в самолете, на котором вместе с политиками,общественниками и артистами летела в командировку в Сирию, чтобы поддержать российских военных.

Шевчук признался, что работал над песней в условиях самоизоляции.

Получившаяся в итоге композиция уже собрала немало положительных откликов у пользователей интернета.

Главную роль в фильме играет Чулпан Хаматова, которая в образе блондинки внешне довольно похожа на Елизавету Глинку. Режиссер фильма – Оксана Карас. Сюжет картины – это один день из жизни врача-реаниматолога Елизаветы Глинки еще до того, как она стала известной общественницей. Он помогает понять, насколько искренним человеком была доктор Лиза, за что ее любили простые люди и ненавидели некоторые чиновники.