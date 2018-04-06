Из уфимского «Гостиного двора» эвакуировали около тысячи человек

Из уфимского «Гостиного двора» эвакуировали около тысячи человекВидео
Сегодня, 17:55Зиля Аскерова
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Сегодня в ТРК «Гостиный двор» состоялись пожарно-тактические занятия. Полная эвакуация около тысячи посетителей и 190 арендаторов заняло всего лишь несколько минут.
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До того, как успели приехать пожарные, местной дпд удалось организовать эвакуацию, потушить огонь и подключить пожарного рукава к кранам внутреннего противопожарного водоснабжения.
Условный пожар за полчаса был потушен силами пожарно-спасательной части №1 ФГКУ «22 отряд ФПС по Республике Башкортостан».
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