Простите нас! В МЧС Башкирии к 8 марта сняли ролик, в котором молятся на женщин

В нем сотрудники МЧС представили себе, какова она — жизнь без женщин вообще. Главный герой ролика в пылу накричал на свою коллегу, заявив, что та не сумела подготовить документы как следует. После этого он обнаруживает, что все сотрудницы ведомства внезапно исчезли. Начинается паника. Но после, осознав свою ошибку, он просит прощения у высших сил и, в частности, у женщин.

По словам пресс-секретаря МЧС по Башкирии Алика Шарафутдинова, ролик был подготовлен в рамках конкурса на лучшее поздравление к 8 марта от МЧС России. Сняли его буквально за три часа в нерабочее время.

«Роликом мы ни кого не хотели обидеть — ни в коем случае. Просим отнестись к нему с улыбкой и поздравляем всех прекрасных дам с Международным женским днем».