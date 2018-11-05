Вскрытие покажет: как полулегальная застройка городов в России становится законной

"Отхватить участок в центре города, в зеленой зоне, которая еще до недавнего времени считалась рекреационной, и строительство домов на которой было запрещено, по данным из неофициальных источников стоит немалых средств. Некоторые застройщики называют цену такого строительства в один этаж жилого дома. То есть, чтобы получить разрешение на строительство, к примеру, десятиэтажного жилого дома, один этаж этого самого дома должен отойти к некоему должностному лицу". Как полулегальная застройка городов миллионников становится вполне себе законной, какую роль в этой схеме играют местные власти и какую цену платят местные жители. Сегодня о связях в строительной отрасли - в ютуб-канале "Вскрытие покажет".