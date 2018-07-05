Земфира выступила в Казани для болельщиков Чемпионата мира по футболу

Земфира выступила в Казани для болельщиков Чемпионата мира по футболуВидео
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На Fifa Fan Fest выступили также Therr Maitz и Mujuice.
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Как сообщает «Татар-информ», наша землячка, певица Земфира Рамазаноа выступила на площадке фан-феста в Казани. Она подарила болельщикам свои популярные хиты и поблагодарила всех «за этот чудесный вечер».
4 и 5 июля — выходные дни для фестиваля болельщиков. В стране не проводятся матчи чемпионата мира, поэтому вместо трансляций на площадке фан-феста проходят мероприятия, попасть на которые можно, купив билет заранее. Напомним, матч за выход в полуфинал между сборными России и Хорватии состоится в субботу.
Как сообщал ранее «Татар-информ», Земфира столицу Татарстана посетила вместе с Ренатой Литвиновой.
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