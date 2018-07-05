В вольерном хозяйстве в Уфе животным устроили купание в жару

В вольерном хозяйстве в Уфе животным устроили купание в жаруВидео
Сегодня, 15:42Татьяна Майорова
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Медведей и прочих животных облили водой из шлангов и устроили для них небольшой бассейн.
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Видео: Телеканал "Вся Уфа"
В парке Лесоводов Башкирии в Уфе уже который год в жаркую погоду для животных, изнывающих от высоких температур, устраивают холодный душ. Видео этой процедуры опубликовал телеканал "Вся Уфа".
Сотрудники парка поливают зверей из шланга под восторженные восклики зрителей. Для медведей устроили даже небольшой бассейн, в который те с удовольствием погружаются, спасаясь от летнего зноя.
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