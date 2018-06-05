Сотрудники Росгвардии в костюмах супергероев поздравили детей в больнице Видео
Сегодня, 14:29Рустэм Башкирцев
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Они спустились к ним с крыши.
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Видео: youtube.com
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Сотрудники Росгвардии креативно навестили малолетних пациентов Республиканской детской клинической больницы в Уфе, сообщил телеканал «Россия-Башкортостан».
С помощью альпинистского снаряжения они спустились с крыши в одно из помещений в больнице. При этом они были одеты в костюмы «Супермена», «Бэтмена» и «Шляпника».
Таких гостей дети встретили криками и аплодисментами. Росгвардейцы-супермены поздравили маленьких пациентов РДКБ с днем защиты детей, каникулами и пожелали им скорейшего выздоровления.
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