«Время героев»: Радий Хабиров рассказал об уроке, который проведет для школьников

Завтра, 6 апреля, в Башкирии школьники перейдут на дистанционную форму обучения. Первый урок для них проведет глава республики Радий Хабиров. Об этом он рассказал сегодня в социальных сетях.

По словам главы региона, чиновники рассчитывают на помощь родителей в организации учебного процесса. Ведь доселе башкирские школьники массово не переходили на дистанционную форму получения знаний.

— Ведь если мы упустим это время, и наше новое поколение окажется в большом, сложном, взрослом мире с недостатком знаний — в этом будем виноваты мы с вами. Поэтому с нашей стороны — сделать все, чтобы в рамках дистанционной учёбы дети получали знания, а с вашей стороны — чтобы организовали учебу детей дома, — отметил он.

Также глава Башкирии попросил родителей рассказать своим детям, что «сейчас — время героев». По его словам, именно сейчас у людей проявляется лучшие и худшие качества. «У нас в республике за это время мы насмотрелись на примеры настоящего человеческого героизма и доброты. Но, в то же время, насмотрелись и на негодяйство», — подчеркнул он. При этом не забыл упомянуть, что «негодяев будем наказывать».