В Уфе экстремалы прошлись по канату без страховки от Подвесного до Бельского моста

В Уфе экстремалы прошлись по канату без страховки от Подвесного до Бельского мостаВидео
Сегодня, 10:21Рустэм Башкирцев
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В саду Салавата Юлаева несколько молодых людей натянули канат между висячим мостом и прошлись по нему без страховки, сообщают «Вести-Башкортостан».
По канату без страховки у Бельского мостаВидео
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Ролик ребята опубликовали в социальных сетях. На несогласованной акции дежурили полицейские, однако их помощь не понадобилась и всё прошло благополучно.
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