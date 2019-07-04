В «Единой России» прокомментировали скандальное видео с пьяным депутатом Сибая

В «Единой России» прокомментировали скандальное видео с пьяным депутатом СибаяВидео
Видео задержания народного избранника за пьяную езду появилось сегодня на сайте издания ПроУфу.
В сентябре 2018 года директор Сибайского колледжа строительства и сервиса, а по совместительству депутат «Единой России» Гайса Хасанов был задержан полицейскими в пьяном виде за рулем автомобиля, сообщает ПроУфу.
Депутат в ходе своего задержания кричал на полицейских матом, дергал их за руки и говорил, что его задерживают «ни за что», он «лейтенант российской армии, депутат и власть», а полицейские «в Сибае больше работать не смогут». На него было возбуждено уголовное дело за оскорбление сотрудников полиции (ст. 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти»).
В региональном отделении сегодня так прокомментировали скандальное видео:
— Информируем о том, что в настоящее время Гайса Хасанов не является членом партии «Единая Россия» и депутатом городского совета Сибая. Он вышел из партии в ноябре 2018 года. У нас создана комиссия «Единой России» по этике, которая внимательно следит за соблюдением членами Партии этических норм и в случае их нарушения незамедлительно реагирует. Партия осуждает любые проявления байства и заносчивое поведение представителей власти. «Единая Россия» будет без сожаления избавляться от подобных руководителей в своих рядах.