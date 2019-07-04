В «Единой России» прокомментировали скандальное видео с пьяным депутатом Сибая

В сентябре 2018 года директор Сибайского колледжа строительства и сервиса, а по совместительству депутат «Единой России» Гайса Хасанов был задержан полицейскими в пьяном виде за рулем автомобиля, сообщает ПроУфу.

Депутат в ходе своего задержания кричал на полицейских матом, дергал их за руки и говорил, что его задерживают «ни за что», он «лейтенант российской армии, депутат и власть», а полицейские «в Сибае больше работать не смогут». На него было возбуждено уголовное дело за оскорбление сотрудников полиции (ст. 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти»).

В региональном отделении сегодня так прокомментировали скандальное видео: