В Башкирии загорелось здание памятника архитектуры 20 века

В Башкирии загорелось здание памятника архитектуры 20 векаВидео
4 июля, 12:55Злата Зукович
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В Белебее на улице Советская горит памятник архитектуры, сообщают «Вести-Башкортостан».
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Видео: gtrk.tv
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Пламя охватило одно из 16 зданий торгового комплекса, где расположен строительный магазин. На данный момент информации о пострадавших и погибших нет.
Ранее, напомним, в Уфе окончательно разрушился памятник архитектуры 19 века - Дом Тихониных.
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