С матом и криками: в Уфе на детской площадке подрались молодые мамы

С матом и криками: в Уфе на детской площадке подрались молодые мамыВидео
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Судя по отзыву очевидцев, женщины были нетрезвы.
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Видео: ГТРК "Башкортостан"
Сюжеты: Видео
В Уфе жители одной из многоэтажек засняли на камеру конфликт двух молодых мам. Видео они выложили в социальные сети. Уфимки, находившиеся, по словам очевидцев, в нетрезвом состоянии,устроили драку прямо при детях, игравших на площадке. Несмотря на их крики, женщины не прекращали перебранку. Женщин пытались разнять, но это получилось только у подоспевшего на крики полицейского. В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.
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