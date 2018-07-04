С матом и криками: в Уфе на детской площадке подрались молодые мамы

В Уфе жители одной из многоэтажек засняли на камеру конфликт двух молодых мам. Видео они выложили в социальные сети. Уфимки, находившиеся, по словам очевидцев, в нетрезвом состоянии,устроили драку прямо при детях, игравших на площадке. Несмотря на их крики, женщины не прекращали перебранку. Женщин пытались разнять, но это получилось только у подоспевшего на крики полицейского. В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.