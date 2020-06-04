В ГИБДД Башкирии рассказали о серьезных ДТП, в которых трагически погибли люди

В госавтоинспекции сообщили, первая авария произошла что на 55-м километре автодороги Белорецк-Учалы-Миасс 50-летний местный житель за рулем «Форд Мондео» вылетел в кювет и опрокинулся. В результате ДТП 68-летний пассажир скончался от полученных травм на месте. Водитель и еще два пассажира попали в больницу. По данным дорожной полиции, водитель был пьян.