В ГИБДД Башкирии рассказали о серьезных ДТП, в которых трагически погибли люди

В ГИБДД Башкирии рассказали о серьезных ДТП, в которых трагически погибли людиВидео
Сегодня, 11:36Алия Фатхиева
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В республике за прошедшие сутки произошли две аварии со смертельным исходом. Об этом сообщили в ГИБДД по Башкирии.
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Видео: ГИБДД по Башкирии
В госавтоинспекции сообщили, первая авария произошла что на 55-м километре автодороги Белорецк-Учалы-Миасс 50-летний местный житель за рулем «Форд Мондео» вылетел в кювет и опрокинулся. В результате ДТП 68-летний пассажир скончался от полученных травм на месте. Водитель и еще два пассажира попали в больницу. По данным дорожной полиции, водитель был пьян.
Еще одно ДТП со смертельным исходом зарегистрировано в Давлекановском районе на третьем километре автодороги Раево- Давлеканово- Толбазы. 61-летний местный житель за рулем ВАЗ-2121, по информации инспекторов, не справился с управлением и врезался в дерево. Мужчина скончался на месте происшествия.
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