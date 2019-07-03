Гендиректор ФК «Уфа» Газизов – о поведении болельщиков: Какой, на хрен, «Спартак»?

Сегодня на одном из ютуб-каналов появилось видео, которое, судя по всему, является черновым отрывком из интервью гендиректора ФК «Уфа» Шамиля Газизова. Через какое-то время его удалили. Медиакорсети удалось оперативно скопировать это видео.

О том, что это черновой отрывок интервью, говорит название файла – «Булат, проверь сведение звука в этом куске».

Шамиль Газизов откровенно высказался о поведении некоторых уфимских болельщиков на стадионе «Нефтяник». Он негодует, когда видит, что болельщик из Башкирии приходить болеть за какой-то московский клуб, например, за «Спартак». И при этом ведет всю свою семью, а сам идет с символикой московской команды. Потому что в республике вот уже пять сезонов в премьер-лиге играет свой родной клуб «Уфа».