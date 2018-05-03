В Башкирии в Туймазах на асфальте образовался провал

В Башкирии в Туймазах на асфальте образовался провалВидео
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2 мая пользователи соцсети ВКонтакте разместили видео.
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Видео: ВКонтакте
Сюжеты: Видео
Вчера, 2 мая, в группе Дураки на дороге, ДТП и ЧП | Туймазы Октябрьский пользователи выложили это видео и подписали: "Провал грунта, ул. Советская, Туймазы, 2.05.2018".
В Уфе за последние несколько лет также проваливался асфальт. Наиболее громкие случаи запомнились тем, что в провалы попадали машины. Так рядом с ЦТиР "Мир" машина колесом угодила в такую яму, а в Черниковке в такой провал попала "Лада Калина" целиком.
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