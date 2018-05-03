В Башкирии в Туймазах на асфальте образовался провал

В Уфе за последние несколько лет также проваливался асфальт. Наиболее громкие случаи запомнились тем, что в провалы попадали машины. Так рядом с ЦТиР "Мир" машина колесом угодила в такую яму, а в Черниковке в такой провал попала "Лада Калина" целиком.