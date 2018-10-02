Кирилл Капризов о матче «СЮ» - ЦСКА: Это была хорошая игра

- Хорошая игра была, открытая. В третьем периоде немного моментов было. Соперник где-то забил, где-то мы не забили. Я думаю, зрителям понравилось. Я бы не сказал, что мы подсели. Эмоции у меня все те же на играх в Уфе, встречают по-особенному. Это очень приятно? я бы хотел всех за это поблагодарить.