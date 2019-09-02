В Башкирии заводчане спасли зайчат из шламонакопителя

По уточненным данным, в шламонакопитель провалились три зайчонка. Их заметил случайный прохожий и сообщил о происшедшем на завод, рабочие которого достали зайчат, отмыли от нефтепродуктов и выпустили на то место, откуда привезли. Оказалось, что там уже бегала обеспокоенная зайчиха в поисках детенышей.