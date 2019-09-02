В Башкирии заводчане спасли зайчат из шламонакопителя

В Башкирии заводчане спасли зайчат из шламонакопителяВидео
Вчера, 14:58Татьяна Майорова
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Пушистых зверьков почистили от прилипших к шкуркам нефтепродуктов.
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Видео: Вести-Башкортостан
Сегодня, 2 сентября, в открытом доступе появилось видео спасения зайчат, провалившихся в заброшенный шламонакопитель, в окрестностях города Салавата. Видео опубликовали «Вести-Башкортостан».
По уточненным данным, в шламонакопитель провалились три зайчонка. Их заметил случайный прохожий и сообщил о происшедшем на завод, рабочие которого достали зайчат, отмыли от нефтепродуктов и выпустили на то место, откуда привезли. Оказалось, что там уже бегала обеспокоенная зайчиха в поисках детенышей.
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